Segre: «Sappiamo che possiamo fare di più. Vogliamo portare il Palermo dove merita»

Alle ore 23 di stasera, giovedì 21 novembre, andrà in onda su Trmweb.it, in occasione della trasmissione “Siamo Aquile”, un’intervista rilasciata da Jacopo Segre. Di seguito un estratto delle parole dichiarate dal centrocampista del Palermo:

«Niente tristezza e pianti, bisogna guardare avanti. Possiamo fare di più, lo sappiamo tutti. C’è grande positività e voglia di vincere. Giocare al ‘Barbera’ è bellissimo, penso che sia un’opportunità per tutti. Dobbiamo meritare la maglia e portarla in alto, vogliamo tutti riportare il Palermo dove merita. Lo stiamo cercando di fare. Speriamo che i risultati arrivino. Noi in primis, poi i tifosi, siamo rammaricati per i risultati. Il calcio è anche fatto di sconfitte ed è giusto andare sotto la curva con i tifosi anche quando le cose non vanno bene».