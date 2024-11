Palermo: venti anni fa il 2 a 0 alla Sampdoria firmato da Toni e Brienza

Tra tre giorni Palermo e Sampdoria si affronteranno allo stadio Renzo Barbera in occasione della 14esima giornata di Serie B. Domenica 24 novembre i rosanero vorranno tornare alla vittoria, che manca dal successo interno per 2 a 0 contro la Reggiana, per rimettersi in carreggiata. In occasione dell’impegno di campionato contro la squadra di mister Andrea Sottil, il club siciliano, sui propri profili social, ha postato un video in merito ad un altro confronto contro i blucerchiati: le immagini risalgono esattamente a venti anni fa, quando Luca Toni e Franco Brienza firmarono il 2 a 0 ai danni della Sampdoria nel match valevole per la 12esima giornata di Serie A.

