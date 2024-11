“Se Ranieri lo chiama firma immediata”: torna alla Roma solo per Sir Claudio | Storia d’amore lunghissima

Torna alla Roma solo per mister Ranieri - ILovePalermoCalcio.com (Screenshot video YouTube)

Pronto a tornare alla Roma solo ed esclusivamente per mister Claudio Ranieri: se lo chiama arriva subito, c’è l’annuncio

L’obiettivo della Roma è quello di alzare nuovamente il morale della squadra e della tifoseria che è decisamente a terra. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che gli ultimi risultati ottenuti sono stati a dir poco scadenti e negativi.

Per farlo i Friedkin, dopo aver dato il benservito a Ivan Juric, hanno deciso di affidarsi ad un “usato sicuro” e, soprattutto, ad uno che la Roma ce l’ha nel cuore e nelle vene: Claudio Ranieri.

L’arrivo del nativo di Roma ha portato entusiasmo tra la tifoseria che gli chiede un vero e proprio miracolo dal punto di vista sportivo. Decisamente oltre quello che è riuscito a compiere con il Leicester e con il Cagliari la passata stagione.

Il suo arrivo, però, potrebbe portarne ad un altro. Può ritornare nella Capitale solo se a chiederglielo è proprio Ranieri. Il rapporto tra i due è a dir poco ottimo. Arriva il tanto ed atteso annuncio.

Roma, ritorna solo se glielo chiede Ranieri: arriva l’annuncio inaspettato

Una avventura durata poco più di cinque anni dietro la scrivania della società giallorossa. I supporters lo ricordano molto bene e lo ringraziano per l’ottimo lavoro che ha svolto in quelle stagioni. Nonostante la veneranda età è da considerare, senza alcun tipo di dubbio, come uno dei migliori direttori sportivi nella lista degli svincolati. La voglia di ritornare a fare calcio è tanta. Soprattutto a Roma dove ha stretto un legame particolare con l’ambiente giallorosso.

Walter Sabatini sarebbe disposto a ritornare alla Roma se glielo chiedesse mister Ranieri. La conferma arriva direttamente da suo figlio Santiago. Quest’ultimo ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di “Tv Play“. “Se lo chiama non ci penserebbe su due volte” ha fatto sapere il figlio del noto ds.

Ritorno alla Roma, il figlio non ha dubbi: “Se Ranieri chiama lui risponde”

“Il suo più grande sentimento ‘contro’ la Roma da quando è andato via è stata la gelosia di avere la Roma. Voleva stare lui nel club. Non voleva vedere gli altri fare errori” ha precisato il figlio Santiago.

Inoltre ha concluso dicendo: “Gli ho detto che, se ci fosse una piccola percentuale di ritorno alla Roma, deve rimettersi in forma. Ricordo che quando lavorava alla Roma non dormiva mai, si concentrava solo per il bene del club e della squadra“.