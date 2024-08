Se il provino va bene ti mettiamo sotto contratto: Soriano a parametro zero | È tutto vero

Roberto Soriano sta continuando a svolgere allenamenti con la sua possibile e futura nuova squadra: le ultime

Uno degli svincolati di lusso, nel campionato italiano, è senza dubbio Roberto Soriano. L’ex trequartista del Bologna, però, non ha alcun tipo di accordo con nessuna squadra da più di un anno, ovvero da quando il suo contratto con i felsinei è terminato.

Adesso, però, l’ex nazionale azzurro ha intenzioni serie di ripartire e di farlo nella migliore maniera possibile. Sempre in Italia dove, oramai, è voluto ritornare dopo l’esperienza all’estero al Villarreal di qualche anno fa.

Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport‘, Gianluca di Marzio, pare che il giocatore si sta allenando con una squadra pronta a metterlo sotto contratto per questa stagione.

Le risposte che ha ricevuto il club sono positive. Soriano, quindi, si appresta a diventare un nuovo rinforzo di lusso della squadra che ha come obiettivo quello di ritornare, quanto prima, nella massima serie.

Soriano riparte dalla B, si allena con la squadra: le ultime

Dopo più di un anno fermo e dove le richieste non sono affatto mancate (ma tutte respinte dallo stesso calciatore), Roberto Soriano è pronto a ripartire. Poco importa se dalla Serie B. Negli ultimi giorni, infatti, il nativo di Damstadt si sta allenando con la Salernitana allenata da Giovanni Martusciello.

L’ex vice di Maurizio Sarri ha visto in lui il giusto rinforzo per la squadra granata che, nella passata stagione, ha concluso all’ultimo posto in Serie A con tanto di retrocessione in cadetteria. Il club campano, inoltre, è alla ricerca di importanti acquisti per tentare, appunto, la pronta risalita nella massima serie e sta per farlo proprio con il classe ’91.

Salernitana, in prova Soriano: a breve la firma con il club granata?

Dal 1 luglio dello scorso anno il calciatore è alla ricerca di un nuovo team che lo possa ingaggiare e fargli fare quello che di più ama al mondo: giocare a calcio. La Salernitana, inoltre, sta vedendo se le sue condizioni fisiche sono ottimale da meritare un tesseramento con la società.

La volontà del calciatore c’è eccome, anche i campani sembrano intenzionati a prenderlo a parametro zero. D’altronde anche il ds Petrarchi lo conosce bene visto che, in passato, è stato un suo giocatore.