Se andiamo in Serie A compriamo lui: Palermo scatenato, rinforzo stratosferico | Dalla Spagna un top player assoluto

Grande gioia per il popolo rosanero, visto che dal campionato spagnolo è pronto ad arrivare un innesto di grandissimo valore, a patto però che la squadra sicula venga promossa nel massimo campionato italiano.

Dopo un periodo di crisi di risultati il Palermo sembra aver rialzato la testa con il successo di misura in casa del Lecco per 1-0. Con questi tre punti i rosanero si riportano in alto nella classifica di Serie B, e possono ancora sperare in una promozione diretta nel massimo campionato. La zona playoff è bella e in cassaforte, e quindi la squadra di Eugenio Corini potrà comunque sperare in un accesso in Serie A.

E’ proprio questo uno dei temi più ricorrenti tra i tifosi palermitani nell’ultimo periodo. I supporters infatti sperano con tutto il cuore di tornare a calcare il palcoscenico in questione, e sognano che la società riesca a rendere la squadra fortemente competitiva. Infatti i nomi seguiti sul mercato dal club siciliano sono diversi, e gran parte di loro fa impazzire i tifosi.

Uno in particolare in questo senso sembra aver mandato in estasi completamente la piazza. Si tratta di un calciatore proveniente dalla Liga spagnola, e che andrebbe a rafforzare in maniera davvero molto importante la rosa. Vediamo insieme di chi stiamo parlando.

Il grande sogno di mercato del Palermo

Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il club rosanero ha messo nel mirino Portu per rafforzare il proprio reparto offensivo. Si tratta di un calciatore di grande esperienza e qualità, che al momento sta trascinando il Girona ad una clamorosa qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

A facilitare di parecchio le cose alle Aquile poi è proprio la squadra proprietaria del suo cartellino, che come detto è il Girona, altro club della galassia City Group, così come il Palermo. La cosa dunque potrebbe facilitare di parecchio le trattative per mandare in porto l’affare.

Portu obiettivo per la fascia destra

Il Palermo attualmente ha in rosa una sola ala destra di ruolo, ovvero Roberto Insigne, mentre su quella opposta ne ha ben tre, cioè Di Francesco, Traoré e Di Mariano.

E’ naturale dunque che per avere un organico più completo occorrerà prendere un calciatore in quel reparto, e Portu pare essere proprio il profilo ideale. Vedremo se questi rumors si riveleranno reali nei prossimi mesi, anche se servirà prima la promozione e poi si potrà parlare di mercato.