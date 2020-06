View this post on Instagram

Sapevo cosa significasse avverare un sogno,ma di certo, non ricordavo,cosa significasse realizzarlo ! .. Grazie a tutti quelli che mi hanno regalato questo Sogno “uno dei più belli della mia vita”lascerà un segno indelebile nella mente e nel cuore di tutti .. sono caduto e mi avete fatto rialzare prendendomi per mano .. Grazie 💗🖤 @ssdpalermoofficial #siamotornati#ssdpalermo#cisiamo#rosanero#sogni#felicità#family#appartenenza#bestoftheday#bestfriends#love