Scontri Padova-Catania: invasione causata da un tifoso etneo. La ricostruzione

In una conferenza stampa il questore Marco Odorisio ha fatto chiarezza sugli scontri di ieri sera avvenuti in Padova-Catania, finale di andata della Coppa Italia Serie C. L’intervento degli agenti è stato necessario per via dell’invasione di campo da parte di una sessantina di sostenitori catanesi, sui 1900 presenti, durante la fine del primo tempo della gara. Dopo aver evitato il contatto tra le due tifoserie, le forze dell’ordine hanno arrestato 3 supporters catanesi per resistenza aggravata.

Si tratta di due 40enni ed un 41enne, già noti per indagini per associazione mafiosa, rapina, stupefacenti, reati da stadio, reati contro la persona e contro il patrimonio, e già sottoposti al Daspo. Uno dei tre avrebbe consentito l’invasione di campo, scavalcando il cancello della Curva Nord e sollevando poi il maniglione d’accesso.

Un quarto tifoso catanese è stato arrestato questa mattina mentre si stava imbarcando su un volo per Edimburgo in partenza dall’aeroporto di Milano Linate, mentre il quinto tifoso è stato arrestato a Catania. Il questore ha sottolineato che non si sono verificati altri contatti né durante le fasi antecedenti all’incontro e né al termine della partita.