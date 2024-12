Scontri in Cremonese-Brescia: vietate le prossime tre trasferte ad entrambe le tifoserie

Netta presa di posizione da parte del l Dipartimento della pubblica sicurezza, che ha invitato il prefetto e la Questura di Brescia a predisporre il divieto di trasferta per le prossime tre gare delle rondinelle. La decisione è stata adottata in seguito agli scontri avvenuti al termine della partita di domenica 29 dicembre contro la Cremonese, quando circa 200 tifosi bresciani si sono scontrate con gli agenti di Polizia per aver tentato di oltrepassare la zona delimitata dalle forze dell’ordine. Contestualmente – riporta “Il Giornale di Brescia” – sono state vietate le prossime tre trasferte anche ai tifosi grigiorossi, in quanto coinvolti in uno scontro con i celerini.

