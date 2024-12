Pedullà: “Salernitana, Breda atteso in città tra giovedì e venerdì”

Roberto Breda sempre più vicino alla Salernitana. Come si legge su Alfredopedulla.com, in queste ore stanno per essere definiti gli ultimi dettagli tra l’ex tecnico della Ternana e il club campano. Breda dovrebbe firmare un contratto fino a giugno con eventuale opzione e tra giovedì e venerdì è atteso in città. La scelta è fatta ben oltre la vicenda legata al direttore sportivo Gianluca Petrachi, il cui futuro è a forte rischio, e porta a un altro ribaltone sulla panchina granata all’interno di una stagione molto complicata.

Continue Reading