Dopo gli scontri di ieri sera avvenuti all’Euganeo di Padova, il Catania rischia grosso in vista della finale di ritorno della Coppa Italia Serie C, in programma il 2 aprile. Secondo “La Sicilia” gli etnei dovrebbero essere sanzionati con un’ammenda pecuniaria pesante e/o con la squalifica del campo. In questo caso alcune gare verrebbero giocate a porte chiuse o addirittura in campo neutro

