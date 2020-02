La telenovela Marsala si arricchisce con un nuovo capitolo. Attraverso un comunicato i tifosi del Marsala hanno espresso la loro opinione in merito alla durissima situazione che sta attualmente attraversando il club siciliano. Ecco il comunicato, riportato da “Trileggo.it”: “CAMBIANO GLI ATTORI, IL COPIONE RESTA UGUALE IL NOSTRO SOSTEGNO VE LO DOVETE MERITARE. Adesso basta. Il Nucleo Ribelle comunica che dalla giornata odierna fino a tempo indeterminato è stato promulgato uno sciopero del tifo con il quale non saremo presenti con nessuna forma di tifo organizzato né in casa che in trasferta. Questa società non merita il tempo,il denaro e la passione di ragazzi che hanno a cuore le sorti della maglia. Abbiamo macinato chilometri, abbiamo portato in giro per lo stivale il nome della nostra città nonostante i risultati pessimi della squadra perché a noi questo poco importa, ma abbiamo una dignità che non deve essere calpestata da gente che anno dopo anno si prende gioco di noi e del nostro amore per la maglia.

Dovete restare soli, voi e le vostre promesse di inizio anno, i vostri finti progetti volti a catturare la buona volontà del pubblico; questa volta non ci prenderete in giro, lo avete già fatto per troppo tempo. ANDATEVENE TUTTI NESSUNO ESCLUSO POICHÉ SIETE TUTTI COLPEVOLI !! Vogliamo precisare che la nostra decisione non è una resa né tanto meno un abbandono per la squadra, ma soltanto una forma di protesta con la quale agiremo in altri modi e in altri termini per supportare la squadra e mandare a casa questi pupazzi al comando della società,al fine di salvaguardare la maglia. Innamorati si,stupidi no”.