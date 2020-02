«Una festa. C’è un’attesa che è cresciuta di settimana in settimana, Per strada mi ferma un sacco di gente, ho centinaia di messaggi sui social. Poi essendo di Palermo in tanti mi hanno chiesto l’accredito e ho dovuto spiegare che abbiamo un codice etico, essendoci la ‘Giornata Gialloblù’ nessuno sarà accreditato. Si respira un’aria frizzante insomma (ride, ndr). Biglietti settore ospiti esauriti? Confermo, oltre 400 tagliandi inizialmente previsti per il settore riservato ai tifosi rosanero. Dopo gli incontri col personale di Pubblica Sicurezza, che ci ha consentito di ampliarlo, ne abbiamo messi in vendita altri 600. Quindi in totale ci saranno un migliaio di ticket per i supporters palermitani». Queste le parole del vicepresidente del Licata, Danilo Scimonelli, rilasciate ai microfoni di “Goalsicilia.it” in merito alla sfida con il Palermo.