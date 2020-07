«Non parlerei del Bari come delusione. Questa è la prima sconfitta stagionale con Vivarini e sebbene sia arrivata nella partita più importante dell’anno credo sia eccessivo parlare di delusione. Il Bari veniva dalla D come la Reggiana, una delle due doveva comunque piangere al termine dell’incontro. I pugliesi quest’anno hanno gettato le basi, non si può vincere solo per via del blasone. La delusione per non essere andati in Serie B c’è, ma il Bari è pronto a riprovarci. La prossima stagione, assestando e puntellando la squadra nei ruoli giusti, si ripresenteranno con rinnovate ambizioni». Queste le parole di Giuseppe Scienza, allenatore del Monopoli, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito alla sconfitta del Bari contro la Reggina e la mancata qualificazione dei biancorossi in Serie B.