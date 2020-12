«Nel momento in cui ci sarà qualcosa di concreto, sarò disponibile a parlare. E’ una fase interlocutoria. Non potrei dire nulla in più. Se avrò modo di venire a Catania e di chiudere questa operazione, parlerò volentieri. Della gestione pre-closing parla solo l’avvocato Tacopina».

Queste le parole di Dante Scibilia, ex Dg del Venezia, rilasciate ai microfoni di “Newscatania.com” in merito a un possibile approdo a Catania.