Schira: “Palermo-Sirigu, affare fatto!”

Il ritorno di Salvatore Sirigu a Palermo è ora ufficiale. Dopo tredici anni, il portiere torna nella città dove la sua carriera è decollata, firmando un contratto fino al 2025 con un’opzione per estendere l’accordo fino al 2026.

Anche il noto giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, conferma la notizia scrivendo su X (ex Twitter) dell’affare ormai concluso. Sirigu arriva a Palermo come free agent, pronto a dare il suo contributo alla squadra che lo ha visto crescere e affermarsi come uno dei migliori portieri italiani degli ultimi anni.

Questo ritorno rappresenta un momento significativo per Sirigu e per i tifosi rosanero, che lo riaccoglieranno con grande entusiasmo. Il portiere sardo, che in passato ha vestito la maglia del Paris Saint-Germain e ha collezionato numerose presenze con la Nazionale Italiana, porta con sé un bagaglio di esperienza e qualità che sarà fondamentale per il club siciliano.

L’accordo siglato fino al 2025 con l’opzione di prolungamento fino al 2026 dimostra la fiducia reciproca tra il giocatore e la società, decisi a costruire insieme un futuro di successi. Sirigu, che nelle ultime stagioni ha militato in diversi club, avrà ora l’opportunità di chiudere il cerchio della sua carriera tornando dove tutto è iniziato.

Per i tifosi del Palermo, il ritorno di Sirigu non è solo una questione di rinforzo tecnico, ma anche un legame emotivo con un giocatore che ha sempre mostrato grande attaccamento alla maglia rosanero. Con il suo arrivo, il Palermo si prepara ad affrontare le sfide future con un leader tra i pali, pronto a fare la differenza sia dentro che fuori dal campo.

In un mercato estivo caratterizzato da molti movimenti, l’acquisto di Salvatore Sirigu è senza dubbio uno dei colpi più significativi per il club siciliano, che mira a rafforzare la propria rosa con giocatori di esperienza e carisma. Il ritorno di Sirigu a Palermo è una storia di passione, professionalità e voglia di vincere che riempie di entusiasmo i tifosi rosanero.