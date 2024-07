Schira: “Palermo, dal Lommel preso il classe 2005 Francesco Di Bartolo”

Come riportato dal noto esperto di mercato Schira, il Palermo chiude la porta. Dopo l’addio di Pigliacelli, con il conseguente arrivo di Gomis, i rosanero aggiungono un’altra pedina nel reparto dei portieri.

Dal Lommel SK, club facente parte della galassia City Group, è infatti in arrivo il giovane portiere classe 2005 Francesco Di Bartolo. Le visite sarebbero già state fissate entro questa settimana.

🚨 Excl. – Francesco #DiBartolo (born in 2005) to #Palermo from #LommelSK. Expected medicals this week. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 16, 2024