Il giornalista Niccolò Schira ha pubblicato un editoriale su “TuttoC.com”, soffermandosi sulla situazione del Mantova, che vede il coinvolgimento in società di Marco Bogarelli, in passato accostato al Palermo, in virtù dei buoni rapporti con Sagramola e Paparesta: “Nel girone D di Serie D comanda il Mantova al cui comando c’è Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona rivelazione della Serie A. Basterebbe questo per meritare un occhio di attenzione in vista dell’anno prossimo, ma c’è di più. Molto di più. Pronto a rilevare il 20% delle quote della compagine virgiliana c’è il re dei diritti tv, ovvero Marco Bogarelli. L’imprenditore milanese era stato accostato anche al Palermo nei mesi scorsi per i buoni rapporti con Sagramola e Paparesta, ma non entrerà nel club siciliano. L’ingresso di Bogarelli nella società biancorossa rappresenta una polizza per un futuro ambizioso: Mantova punterà a essere solo di passaggio in C, cercando di ereditare il ruolo di squadra da battere del nord Italia avuto quest’anno dal Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Due amici di vecchia data dello stesso Bogarelli”.