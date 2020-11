Nel corso del suo editoriale per “TuttoC.com”, il noto giornalista Nicolò Schira, ha parlato di un curioso episodio accaduto in serie C e non solo.

“Essere esonerati in Lega Pro mentre si è a casa malati di Covid-19: è successo davvero. Surreale ma tremendamente reale. Nella fattispecie ad Agenore Maurizi, tecnico della Viterbese silurato dopo la sconfitta domenica contro la Paganese. Fin qui tutto normale, un avvicendamento in panchina come siamo abituati a vederne centinaia ogni stagione sportiva. Peccato che stavolta l’allenatore cacciato fosse a casa con il virus e non lavorasse sul campo da settimane. Ci sarebbe materiale per un avvincente trama thriller, se non stessimo parlando di una persona comunque ammalatasi e che quindi non ha potuto “meritarsi” sul campo l’esonero e giocarsi il proprio destino. Il rutilante mondo pallonaro nostrano tira avanti (ovviamente i contratti sono diversi a quelli dei classici lavoratori subordinati) e se ne infischia di tutto e di tutti. Alla prossima barzelletta. Ps Sempre più club di Serie C vorrebbero sospendere il campionato per un mese stile Serie D. In modo da tamponare l’emergenza Covid19 e recuperare le tante gare rinviare. La stagione finirebbe a giugno inoltrato. Sarà possibile? Intanto le conference call tra presidenti proseguono. Un movimento che ha già attecchito tra i proseliti oltre il 25% della categoria. Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni…”