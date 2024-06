Schira: “Cesena, interesse per Gianluca Frabotta della Juventus”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Schira, il Cesena, neopromosso in Serie B, è alla ricerca di tasselli validi per rinforzare la rosa della prossima stagione.

Il club ha messo gli occhi su Frabotta, di proprietà della Juventus. Trattative aperte per un prestito con opzione di riscatto.

#Cesena have shown interest in #Juventus’ left fullback Gianluca #Frabotta. Opened talks for a loan with option to buy. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 23, 2024