«Napoli? Purtroppo ancora non ne ho mai avuto la possibilità, ma il Napoli per ogni argentino è ovviamente un sogno nel cassetto. Sarebbe bellissimo ripercorrere le orme di Diego Armando Maradona, nella sua città e nel suo stadio, ma lo sarebbe anche allenare in Serie A più in generale».

Queste le parole rilasciate dall’ex tecnico rosanero Schelotto nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di “TMW”.