Stop a tutti gli sport, compreso il calcio, per il Coronavirus. Molti club, ma anche i tifosi, si chiedono se i campionati verranno conclusi o se si fermeranno così. Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervistato da “Il Corriere della Sera”, ha parlato del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni: «Il campionato si concluderà? Non sono ottimista, purtroppo: siamo talmente in tanti coinvolti nel calcio che un rischio di contagio c’è, anche se è vero che nessuno è più monitorato dei calciatori. Però ho anche visto che quando si segna, ci si bacia e ci si abbraccia come prima, cosa che dovrebbe essere evitata».