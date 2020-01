Intervenuto ai microfoni di “Oplontini.com”, Wilfred Osuji, il metronomo nigerianodel Savoia, si è espresso così in merito alle ambizioni della sua squadra: «Non so dove possiamo arrivare, ma il nostro obiettivo è sicuramente quello di ottenere il massimo risultato possibile. Se il Palermo è davvero più forte del Savoia? Nel nostro girone, secondo la mia opinione, non esiste una squadra più forte di noi ma allo stesso tempo, le rispettiamo tutte. Siamo un bel gruppo. Ho legato con tutti e con alcuni, mi ci vedo anche fuori dal campo; il segreto è quello di remare tutti questi verso un unico obiettivo e soprattutto di sapere per cosa stiamo lottando».