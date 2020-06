Il ds del Savoia, Rais, ha parlato a “Oplontini.com”. Ecco le sue parole: «Mignano via per colpa mia? Alcuni giornali hanno scritto così, ma non è assolutamente vero. Quando sono arrivato al Savoia, Mignano era già in società, dunque non lo conoscevo. Non sono dunque interessato ne’ voglio entrare nella questione che ha portato alla sua mancata riconferma. Del resto, il calcio è fatto così: giocatori, direttori sportivi e allenatori vanno e vengono. È stata una scelta personale del presidente Mazzamauro ma bisogna anche dire che gli era stata fatta una proposta di restare a determinate condizioni, ma non ha accettato. Serie C? Si, ci stiamo muovendo in quel senso. Stiamo cercando dei profili di categoria superiore che possano garantirci, nello stesso tempo, professionalità oltre che una rete di contatti più ampi; ne abbiamo già individuati alcuni che si sono detti subito entusiasti dall’idea di poter venire a lavorare a Torre Annunziata. Poi, se non dovessimo disputare il prossimo anno, la serie C, vedremo successivamente quale strategia intraprendere».