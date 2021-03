Stando a quanto raccontato da “Solosavoia” delle vere e proprie scene di violenza quelle che si sono verificate a Cardito.

Un gruppo di delinquenti di fede afragolese si è reso protagonista riservando un agguato al pullman del Savoia allo stadio “Papa”.





Sono state fatte aprire le porte del bus per far scendere i giocatori, in quel momento sono comparse una cinquantina di persone che hanno circondato il torpedone dei bianchi colpendolo con calci e pugni, danneggiando anche un vetro. Alcuni assalitori sono saliti sul bus ed hanno colpito con sputi i calciatori del Savoia, tentando anche aggressioni fisiche. I pochissimi carabinieri presenti non sono intervenuti. L’incubo è terminato dopo diversi minuti quando sono arrivate alcune camionette delle forze dell’ordine.