Sassuolo verso il Bari, Grosso: «Ogni partita sarà difficilissima, lavoriamo per diventare squadra»

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in vista del match contro il Bari.

Ecco le sue parole:

«La vittoria col Cesena ci ha lasciato una bella energia e la consapevolezza di avere delle caratteristiche necessarie per affrontare questo campionato. Ogni partita sarà difficilissima, come quella che sta arrivando. Abbiamo provato a prepararci e a recuperare per essere pronti in una gara molto difficile che ci aspetta. Stiamo lavorando per trovare consapevolezza, unità d’intenti, mentalità comune, per diventare una squadra. Ovviamente non è una cosa che si fa dall’oggi al domani, ma stiamo cercando di battere tanto su certi tasti e cercare di costruirci e ricostruirci dopo un’annata complessa. Ci sono tante cose positive, tante da migliorare, tante da vedere in divenire. Speriamo presto. Mi aspetto un avversario forte ed esperto. In rosa hanno tanti ragazzi d’esperienza, sono un avversario di livello. Sono passate solo due giornate e gli obiettivi non sono ancora delineati, ma il Bari è una squadra con una società solida alle spalle. Sono convinto che faranno un campionato di livello. Conosco l’ambiente che troveremo, ho allenato lì. Ma sono convinto che abbiamo le caratteristiche per fare partita. Vogliamo fare partita e metterli in difficoltà, ben sapendo che ci sarà qualità da parte loro. Dovremo saper resistere a questa qualità e alla foga che metteranno in campo. Io faccio affidamento sui ragazzi che ho a disposizione, al di là di quando e quanto si gioca. C’è bisogno delle qualità di tutti. Proveremo a fare la formazione migliore per questa gara. Sappiamo che gli interpreti dovranno farsi trovare pronti al momento opportuno. Qualcuno lo stiamo recuperando. Non ci sarà ancora Volpato, ma chi è a disposizione è pronto per affrontare una gara difficile e fare una grande prestazione per ottenere un risultato positivo».