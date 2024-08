Modena verso il Frosinone, Bisoli: «Andremo per fare la nostra partita senza paura»

Il tecnico del Modena Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Frosinone.

Ecco le sue parole:

«I tre punti di venerdì hanno portato entusiasmo e fiducia al gruppo, ringrazio il pubblico per averci incitato quando ci siamo trovati sotto nel punteggio e in evidente difficoltà. Con il passare dei minuti abbiamo preso le misure e siamo riusciti a vincerla con merito, è una vittoria che ci fa capire che la strada intrapresa è quella giusta. La partita di venerdì è stata sicuramente impegnativa, ma non ci saranno grandi stravolgimenti nell’undici, solo qualche ritocco. Nei pochi allenamenti che abbiamo potuto fare il gruppo ha lavorato bene, la vittoria ha aiutato e ci troviamo globalmente in buona forma. Pedro Mendes grazie ai 90 minuti disputati è cresciuto di condizione e anche Defrel comincia a stare sempre meglio. Frosinone? Quando sei reduce da un retrocessione, nelle prime partite è normale avere uno sbandamento, il Frosinone ha anche cambiato sia diversi giocatori che l’allenatore. Parliamo di un avversario forte, con tanti giovani di qualità e uno stadio caldo che cercherà di trascinarli. Andremo per fare la nostra partita senza paura, pur rispettando l’avversario. Cittadella? Non ci penso, sono dell’idea di ragionare sempre una partita alla volta. Domani sarò squalificato ma non cambia più di tanto, i ragazzi faranno quello che abbiamo preparato in allenamento e in panchina ci saranno i miei collaboratori nei quali ho piena fiducia. A Modena mi hanno detto che in campo si sentivano i miei urli dalla tribuna, a Frosinone sarà più complicato ma forse è meglio così, i giocatori si sentiranno più tranquilli senza un martello per i 90 minuti…».