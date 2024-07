Gregoire Defrel non è più un giocatore del Sassuolo. Il giocatore, reduce da sette stagioni in neroverde, intervallate dal 2017 al 2019 con le maglie di Roma e Sampdoria, non ha rinnovato il suo contratto con gli emiliani. L’attaccante francese, da ieri sulla lista degli svincolati e accostato anche al Palermo negli scorsi giorni, è stato salutato dal Sassuolo con il seguente post sui social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U.S. Sassuolo Calcio (@sassuolocalcio)