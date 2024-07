TMW: “Torino, Rauti verso l’addio: ci pensano Modena e Juve Stabia”

Dopo le numerose esperienze in prestito, tra cui a Palermo, Nicola Rauti potrebbe lasciare il Torino a titolo definitivo in questa sessione di calciomercato estivo. Stando, infatti, a quanto raccolto da TuttoMercatWeb.com sul calciatore in scadenza nel giugno 2026 si sono fatte sentire le sirene di mercato che lo vogliono nel mirino di Modena (dove ritroverebbe Pierpaolo Bisoli dopo l’avventura a Bolzano) e la neo promossa Juve Stabia. Le due società puntano ad acquistare l’intero cartellino di Rauti e nelle prossime ore potrebbero seguire importanti novità.

