Sassuolo-Palermo, Di Francesco: «Siamo arrabbiati e delusi. Contro il Bari servirà una grande partita»

Il calciatore del Palermo Federico Di Francesco ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club esprimendosi in merito alla sconfitta rimediata contro il Sassuolo.

Ecco le sue parole:

«È stata una partita in cui siamo partiti subito in svantaggio, ma siamo stati bravi a reagire e a fare il gol dell’1-1. Abbiamo avuto anche altre potenziali occasioni nel secondo tempo. Siamo venuti qui con la volontà di fare risultato, sapendo di affrontare una squadra forte, prima in classifica e che sta facendo un grande campionato. Dobbiamo guardare avanti. Siamo arrabbiati e delusi perché volevamo fare risultato oggi. La traversa? Peccato. Pensavo fosse gol quando è partita. Abbiamo avuto anche altre occasioni. Avremmo potuto essere più bravi e cinici nel finalizzare. Sappiamo di dover migliorare sotto questo punto di vista. Ora testa al Bari; dobbiamo tornare a fare risultato. Non riusciamo a invertire il trend? C’è rabbia perché sappiamo tutti l’importanza di indossare questa maglia e l’importanza di ribaltare le situazioni e trovare il risultato. Dobbiamo guardare subito avanti. Contro il Bari sarà una partita difficile; dovremo cercare di fare una grande partita per tornare al risultato, che è la cosa più importante in questo momento».