Sassuolo, Doig: «L’obiettivo è risalire ma siamo solo a un terzo del percorso»

In una lunga intervista rilasciata a “Not The Old Firm”, Josh Doig, giocatore del Sassuolo ha parlato della retrocessione dei neroverdi in Serie B rimediata nella scorsa stagione, soffermandosi anche sull’obbiettivo promozione di quest’anno:

«Ovviamente la retrocessione è stata molto deludente, ma poi cosa si fa? È successo. Ora l’obiettivo principale è risalire e abbiamo iniziato molto bene questa stagione, ma siamo solo a un terzo del cammino o giù di lì. Quindi dobbiamo continuare ad andare avanti. In Serie B ci sono molte partite difficili da affrontare, soprattutto nel prossimo mese, quindi dobbiamo continuare a spingere e siamo ancora all’inizio. Se riusciremo a continuare a giocare come abbiamo fatto finora, speriamo di ottenere un risultato positivo. Speriamo che questa sia una stagione diversa da quella appena trascorsa, lottiamo per risalire in Serie A. Stiamo sperimentando diversi tipi di calcio, diverse squadre e diverse posizioni nel campionato. Questo ha allargato i miei orizzonti, anche se può essere difficile, un po’ come le montagne russe. Grosso? È molto utile perché sai che puoi fidarti di lui. Ha fatto tutto. Ha fatto di tutto nel gioco e nella mia posizione. Avere un modello di ruolo come quello del tuo allenatore è un’ottima cosa per farmi progredire».