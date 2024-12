Sassuolo, Carnevali: «Stiamo lavorando per cercare di risalire subito in Serie A»

Intervenuto a “La Politica nel pallone” di GR Parlamento, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato con entusiasmo del momento favorevole che sta vivendo la squadra, attualmente campioni d’inverno e in piena lotta per il ritorno in Serie A.

Ecco le sue parole:

«Si sta lavorando dall’inizio di questo campionato per cercare subito di risalire in Serie A, sapendo le difficoltà che ci possono essere in questo campionato, lungo e difficile, ma siamo partiti con il piede giusto e questo purtroppo non vale sempre per le retrocesse, basta vedere Frosinone e Salernitana che stanno facendo un po’ più fatica. Noi dobbiamo continuare sapendo le difficoltà di questo campionato e pensare alla partita di giovedì prossimo contro il Pisa, che sarà una partita complicata, ma siamo sulla strada giusta. Pisa-Sassuolo? Ci aspetta una partita contro una squadra forte. Noi al momento su Pisa e Spezia, le seconde, abbiamo 6 punti di vantaggio e speriamo di continuare. Pensiamo di partita in partita sapendo che la prossima sarà particolare, difficile, su un terreno che è insidioso per tutte e dunque anche per noi”.

Cosa sta dando Fabio Grosso? «Penso che sia l’acquisto più importante, fondamentale. È stata la nostra prima e unica scelta. Abbiamo subito definito gli accordi nel momento in cui siamo retrocessi nella passata stagione per ripartire subito. Sposa la filosofia del Sassuolo che il club ha portato avanti in tutti questi anni: ha grandi qualità sotto l’aspetto umano e calcistico, credo sia stata la pedina fondamentale per questa ripartenza”.

Questi primi mesi di B possono portarvi anche qualcosa di importante per l’anno prossimo, per tornare in A… «Abbiamo fatto 11 anni consecutivi di Serie A e credo sia qualcosa di straordinario, speciale. Una società che è cresciuta tanto grazie alla nostra proprietà, la famiglia Squinzi, una proprietà italiana, forte, che ci ha dato la possibilità di lavorare in un certo modo con l’acquisizione dello stadio, un centro sportivo all’avanguardia, un settore giovanile che è campione d’Italia con la Primavera, abbiamo vinto la Supercoppa e anche quest’anno siamo nelle primissime posizione in classifica, un settore giovanile che ci porta risultati perché poi tanti ragazzi approdano in prima squadra. Il responsabile del settore giovanile Palmieri ora è il direttore sportivo, per cui c’è un’aria nuova per provare a riportare il Sassuolo in Serie A con questa voglia, questi obiettivi a lungo termine, cercando di fare sempre meglio».