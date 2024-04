Sassuolo, Ballardini: «Anche a Palermo giocavo con il trequartista»

Davide Ballardini ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Salernitana. L’ex allenatore del Palermo si è anche soffermato sul suo modulo di gioco, basato sull’importanza del trequartista e utilizzato anche in rosanero. Di seguito le sue dichiarazioni del tecnico neroverde raccolte da TuttoMercatoWeb.com:

«Io ho sempre giocato col trequartista, da Cagliari, Palermo, Genoa, o comunque con un centrocampista offensivo. Per me il centrocampista offensivo attacca, accompagna, e in fase difensiva soprattutto è un giocatore generoso, sempre presente, con grande senso tattico e grande qualità con la palla tra i piedi. Ecco perché ha giocato Henrique, Thorstvedt ha altre qualità, Bajrami è generoso e ha qualità con la palla ma in quel ruolo lì per me tu devi essere un centrocampista offensivo perché poi noi sugli esterni abbiamo giocatori che sono portati a fare la fase offensiva, anche se bisogna riconoscere che si spendono molto anche in fase difensiva».