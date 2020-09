Simone Santoro, centrocampista del Teramo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo: «Segnale al Palermo da palermitano è particolare, un’emozione unica in questa partita speciale. Sono contendo di essermi sbloccato e del lavoro svolto. Stiamo raccogliendo il frutto del nostro lavoro. Futuro? Sono felice di essere in questa squadra e ringrazio la società per la fiducia, aspettiamo la fine del mercato».