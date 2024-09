Sampdoria verso il Cosenza, Sottil: «In B dobbiamo essere protagonisti»

Alla vigilia della difficile trasferta di Cosenza, il tecnico della Sampdoria Andrea Sottil è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Abbiamo approfittato della sosta per lavorare su quelle che sono le mie idee di calcio. Il gruppo ha risposto bene. Ho avuto ottime risposte da tutti i singoli, i ragazzi hanno capito cosa voglio e stanno cercando di fornire risposte positive da subito. Ho chiesto loro un immediato cambio passo mentale, che poi si tramuta anche in quello fisico. C’è ancora tanto da fare ma abbiamo tempo. L’ambiente è sereno, abbiamo lavorato in armonia. Non dobbiamo avere l’ossessione del risultato. Dobbiamo più che altro costruire un’identità che ci porti ad ottenere il risultato. Voglio una squadra che giochi un calcio organizzato, cinico e pratico. Poi è chiaro che la Sampdoria in Serie B deve giocare sempre da protagonista. La fase difensiva occupa un ruolo primario nella mia filosofia. Parte da portiere e linea di difensori, ma l’intera fase la fa tutta la squadra. Quindi da domani voglio risposte importanti. Ho tanti giocatori duttili, di conseguenza le varianti tattiche possono essere molteplici. Marassi deve diventare la nostra fortezza».