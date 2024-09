Sampdoria, tegola Tutino: a rischio contro il Cosenza

La Sampdoria affronta un momento di incertezza in vista della sfida di domenica contro il Cosenza, con Gennaro Tutino che potrebbe non essere della partita. Come si legge su “Antenna Sud” l’attaccante, al centro delle attenzioni per il suo passato con la squadra avversaria, non si è allenato questa settimana a causa di un risentimento muscolare subito durante un’amichevole con la Primavera. Attualmente, il giocatore si sta sottoponendo a terapie specifiche e lo staff medico sta facendo il possibile per assicurarne il recupero, sebbene la sua presenza sul campo rimanga fortemente in dubbio.

Tutino è particolarmente atteso a Cosenza, dove il suo trasferimento estivo è stato visto da molti come un tradimento. Questo aggiunge un ulteriore livello di aspettativa e tensione alla sua possibile partecipazione. Nel caso in cui Tutino non fosse in grado di giocare, il tecnico della Sampdoria avrebbe già predisposto un piano B, con Aleksandar Sekulov pronto a prendere il suo posto in campo e Fabio Borini a disposizione per subentrare durante la partita.

La situazione del giocatore sarà monitorata quotidianamente, con aggiornamenti continui sulle sue condizioni fisiche. La decisione finale verrà presa solo più vicino al giorno della partita, permettendo così al club di valutare al meglio le opzioni tattiche e fisiche a disposizione.

La partita di domenica si preannuncia quindi carica di emozioni e strategie complesse, con la Sampdoria che dovrà fare i conti non solo con l’assenza di uno dei suoi pezzi pregiati, ma anche con l’atmosfera accesa che si prevede a Cosenza.