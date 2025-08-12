Sampdoria, intesa raggiunta per Victor Narro

Dopo l’addio dell’ex rosa Gennaro Tutino, la Sampdoria è da settimane alla ricerca di un rinforzo in attacco da mettere a disposizione di mister Donati. Dopo una trattativa rapidissima, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i blucerchiati sono riusciti a trovare un’intesa totale con il Gimnàstic de Tarragona per Victor Narro.

Classe ’99, Narro ha disputato l’ultima stagione da protagonista: l’attaccante spagnolo ha infatti messo a segno 6 gol in 35 partite nella terza divisione del campionato spagnolo. Ora l’ala destra è pronta per una nuova avventura in Italia, in una piazza importante come Genova