Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, il numero uno blucerchiato, come riportato da “calcioweb”, ha lanciato una proposta ai microfoni di “Radio Radio”. Di seguito alcune sue parole: «Qui parlano tutti, ma il problema è: quando ripartirà questa roba? Qualcuno ce lo può dire? No, non lo sa nessuno, tutti parliamo, tutti facciamo filosofia, tutti facciamo teoria, ma nessuno sa niente. C’è gente che muore, combattiamo una guerra che non si vede e parliamo di calcio? Ancora vogliamo parlare di calcio?. La Serie A sarà stessa di quest’anno. Per me il campionato finisce qui. L’anno prossimo si potrebbe giocare a 21-22 squadre. Il Benevento che ha 69 punti che deve dire? Non può restare a guardare. Scudetto? So che Lotito mi odierà ma così è la vita, non è che siamo ad aver voluto questa disfatta. La prima adesso è la Juve? Per me finisce così, con queste posizioni. Questa è la direzione da prendere se vogliamo fare gli Europei».