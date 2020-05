La Serie A ha finalmente una data ufficiale e ora le società dovranno risolvere il nodo legato al pagamento degli stipendi dei calciatori. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, dopo essersi intrattenuto con il direttore sportivo Carlo Osti, ha avuto un colloquio con il tecnico Claudio Ranieri. Stando a quanto riferito dal “Secolo XIX”, l’allenatore della Sampdoria ha fatto presente al presidente l’importanza di trovare un accordo con i calciatori in relazione ai contratti e ai pagamenti, in modo tale che la concentrazione dei blucerchiati sia totalmente sulla salvezza e non vi siano altre distrazioni. Al colloquio erano presenti anche Emil Audero, Fabio Quagliarella e Gaston Ramirez.