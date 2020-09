L’ex tecnico rosanero Colantuono potrebbe presto ritornare da una vecchia conoscenza: la Sambenedettese.

Un rapporto iniziato nella stagione 1994/95 quando Colantuono era ancora un difensore e che è proseguito negli ultimi suoi due anni di carriera da giocatore (tra il 2000 e il 2002) per poi farlo esordire l’anno dopo come allenatore conquistando la promozione in Serie C1.

Un amore che potrebbe presto riaccendersi. Come riporta “Lanuovariviera.it”, Colantuono è vicino a diventare il nuovo direttore dell’area tecnica, con un contratto quinquennale.