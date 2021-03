«Santana? Lui ha fatto una grandissima carriera, io ci ho giocato contro quando era a Messina. Penso che nei playoff il Palermo possa giocarsela tranquillamente. Penso che i rosa abbiano tutte le carte in regola per farcela. E’ una piazza troppo importante quella palermitana. Filippi? E’ un po’ difficile dare in giudizio. Ho grandissima stima di Boscaglia, ma forse la squadra non riusciva a recepire i dettami tattici. Vedremo alla lunga. Penso che l’unità del gruppo sia molto importante per la squadra. I giocatori hanno portato a casa un risultato importante ieri perché ci hanno creduto. Nel calcio le previsioni a volte non vengono rispettate, io credo veramente che Palermo sia una grande piazza, lo seguo sempre con affetto» Queste le parole di Nicola Salerno, ex ds rosanero, rilasciate a “Tgs”.