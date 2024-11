Salernitana, si pensa al mercato? A gennaio possibile asse con il Venezia

Come riporta “Il Mattino”, a gennaio potrebbe accendersi un possibile asse di mercato tra la Salernitana e il Venezia. Al centro due profili: quello di Antonio Raimondo, la cui avventura con il Venezia fatica a decollare, e quella di Giulio Maggiore, profilo che piace molto al club lagunare.

Raimondo infatti sarebbe un’idea della Salernitana che deve fare i conti con un attacco che non sta rendendo come sperato, mentre Giulio Maggiore rientra tra i profili che il Venezia voleva prelevare già nella passata sessione di mercato. La situazione potrebbe essere in evoluzione.