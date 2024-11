Sabbatini (ag. Gondo): «Il Palermo è in basso secondo me. Sassuolo, Pisa e Spezia le candidate alla vittoria finale»

Ai microfoni di Pianetaserieb.it, è intervenuto l’agente di Gondo, attaccante attualmente in forza alla Reggiana, Sabbatini. Il procuratore si è soffermato, ovviamente sull’inizio di stagione del suo assistito ma ha poi anche parlato del campionato cadetto e delle sue possibili candidate alla vittoria finale.

«Reparto offensivo Reggiana? Sono tutti bravi, ma ho una vecchia stima per Vido, che è un ottimo giocatore e che ha potenzialità che può esprimere ancora di più. Queste gli potrebbero garantire un ulteriore step. Sfida contro il Cesena? Il Cesena sta facendo un grande campionato, rischia poco e sta trovando in Shpendi un realizzatore seriale. Sarà una partita difficile, anche perché la Reggiana viene da pareggi e ha bisogno di trovare la vittoria. Di fronte c’è però un Cesena forte in tutti i reparti, non sarà facile da superare. Serie B, chi sono le favorite? È un campionato che si sta dimostrando piuttosto equilibrato. Non ci sono le grandi corazzate come altri anni e ci sono alcune squadre che stanno deludendo in termini di risultati. Frosinone e Salernitana hanno un bell’organico. Il Palermo è in basso secondo me, mentre Sassuolo, Pisa e Spezia stanno facendo molto bene e possono essere le candidate alla vittoria finale».