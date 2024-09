Salernitana-Pisa, Inzaghi: «Vittoria da gruppo vero»

Il tecnico del Pisa Filippo Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match Salernitana-Pisa vinto dai suoi per 2-3.

«Non è stata una giornata semplicissima e vincere a Salerno non è facile per nessuno. E’ una squadra che si è rinforzata e che ci ha creato difficoltà, provando a riaprire la gara fino alla fine con il rigore di Simy. Non credo abbia senso guardare la classifica dopo appena 5 giornate, è troppo presto per parlare di fuga o per guardare il vantaggio sulla terza o sulla nona. Dobbiamo crescere pur prendendo atto del buon inizio di campionato. Abbiamo vinto contro la Salernitana che, a mio avviso, lotterà fino alla fine per il campionato. L’attesa è stata snervante, ma ci siamo fatti trovare pronti e l’approccio è stato quello giusto come testimoniato dal gol in avvio.

Mai come in questo caso posso dire che sono stati 3 punti da gruppo vero, che non molla mai. Tongya? Nel primo tempo ci ha creato qualche difficoltà, grazie a lui la Salernitana aveva superiorità numerica e imprevedibilità. Andare in vantaggio a ridosso dell’intervallo è stato importante.. Nel secondo tempo abbiamo trovato la quadra. Ora posso dire con sinceirtà che farò il tifo per la Salernitana e mi preme ringraziare la gente che mi ha accolto benissimo, applaudendomi».