Salernitana, Liverani a rischio esonero: anche Colantuono tra i possibili sostituti

Potrebbe concludersi in largo anticipo l’esperienza di Fabio Liverani alla Salernitana. Come riporta TuttoMercatoWeb.com il tecnico granata è stato messo in discussione dalla società e potrebbe essere esonerato. I campani starebbero pensando al ritorno di Pippo Inzaghi, a patto di una sua conferma in caso di un’eventuale retrocessione, o a Stefano Colantuono, attuale responsabile del settore giovanile della Salernitana.

