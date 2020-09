L’ad del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato su Twitch sul canale di Gianluca Di Marzio.

Ecco le sue parole: «Per quanto riguarda Carini, io ho ricevuto ieri la disponibilità dell’impianto e anche autorevoli rassicurazioni, per cui non sono preoccupato. Per quanto riguarda il centro sportivo, stiamo andando avanti con Torretta, ieri abbiamo incontrato i rappresentanti della proprietà per definire gli ultimi dettagli. Stiamo aspettando che il comune di Torretta metta a bando i campi limitrofi che per noi sono fondamentali. Sono cose che dovrebbero definirsi a brevissimo, mi auguro di poter iniziare i lavori nel corso della stagione».