«C’è troppo allarmismo perché è una situazione che può essere pericolosa ma non grave come stanno facendo capire. Si può benissimo giocare prendendo le giuste precauzioni perché se ti alleni, puoi anche giocare. Spero che non ci saranno altre giornate di stop e che questa di domenica venga recuperata in infrasettimanale: così da far finire il campionato a data prevista e non prolungandolo». Queste le parole del centrocampista del Troina, Alfredo Saba, rilasciate ai microfoni di “Goalsicilia.it”.