Pietro Rosselli, attaccante del Biancavilla, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale del Biancavilla. Ecco quanto affermato: «Palermo? Mister Mascara ci aiuterà in settimana per preparare la sfida. Andremo al “Barbera” con convinzione, lavoreremo bene in settimana per sperare di fare risultato».