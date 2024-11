Ronaldo presidente, Guardiola allenatore: boooom in Inghilterra | Doppia firma a giugno 2025

Scenario clamoroso nel mondo del calcio, che vede la presidenza di Ronaldo pronto ad affidare la panchina a Guardiola a fine stagione.

Quello sul futuro di Pep Guardiola è senza dubbio uno dei temi più caldi del calcio attualmente. Il tecnico catalano ha il contratto in scadenza con il Manchester City al termine di questa stagione, e al momento i dialoghi per un possibile rinnovo non sono stati ancora avviati. Di conseguenza i rumors su un suo possibile addio sono aumentati a dismisura. Allo stesso tempo poi la situazione non proprio eccellente dei Citizens è andata ad ingigantire queste voci.

Il club campione d’Inghilterra in carica infatti ha deluso parecchio nelle ultime uscite, e sembra arrivato alla fine di un ciclo. Ed è proprio per questa ragione che non sarebbe da escludere la decisione su un possibile mancato prolungamento del tecnico catalano. Come se non bastasse però ad ingigantire il tutto sono arrivate delle rivelazioni a dir poco incredibili.

Uno scenario clamoroso, che vede proprio Guardiola come protagonista, potrebbe concretizzarsi a giugno prossimo, dove appunto l’allenatore spagnolo si siederebbe in panchina, e alla presidenza della squadra arriverebbe niente di meno che Ronaldo il Fenomeno.

Futuro Guardiola, sta succedendo l’impossibile

La situazione della nazionale brasiliana non è delle migliori. Negli ultimi anni infatti i risultati a cui i verdeoro avevano abituato tutti sono stati molto scarsi. Allo stesso modo poi anche dal punto di vista presidenziale è regnato il caos, dove si sono alternate troppe persone nella carica principale.

Per portare ordine nella Federazione dunque si sta ragionando su una scelta clamorosa, o meglio, c’è una personalità importantissima nel calcio verdeoro pronta a mettersi in gioco. Si tratta di Ronaldo il Fenomeno. E per far sì che la sua candidatura sia credibile, il pallone d’oro è pronto a portare alla guida della Selecao proprio Pep Guardiola.

Nuova vita per Guardiola

Sebbene queste al momento sono solo voci, uno scenario del genere non sarebbe del tutto da escludere per quanto riguarda il futuro del tecnico catalano, che a coronamento di una grande carriera potrebbe provare a vincere la coppa del mondo.

Staremo a vedere dunque se questo si realizzerà per davvero. Nel frattempo in Inghilterra, dalle parti di Manchester, si sta già iniziando a pensare di correre ai ripari per trovare il sostituto di Guardiola.