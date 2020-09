Attraverso il proprio profilo “Twitter”, la Roma ha ufficializzato la cessione di Patrik Schick al Bayer Leverkusen. In basso il tweet in questione.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”it” dir=”ltr”>Ufficiale: Schick passa a titolo definitivo al Bayer Leverkusen. <br><br>In bocca a lupo per questa nuova avventura in Bundesliga, Patrik!</p>— AS Roma (@OfficialASRoma) <a href=”https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1303375468092182533?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 8, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>