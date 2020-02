Svolta nella trattativa per la cessione della Roma. Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, i legali di Friedkin e Pallotta hanno concluso la due diligence e adesso ci saranno alcuni passaggi tecnici obbligati: il pronunciamento del Cda del Friedkin Group, la cui maggioranza è saldamente in pugno alla famiglia che dovrà formulare l’offerta, dopo l’accordo raggiunto dai due imprenditori intorno ai 780 milioni anche se l’andamento stagionale potrebbe portare il prezzo a scendere. Le firme arriveranno intorno a metà marzo, Friedkin arriverà con il figlio in Italia.